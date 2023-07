MAPA: Na západnom Slovensku môže vyrásť elektráreň. Veterný park chcú vystavať v tejto oblasti

Návrh novej veternej elektrárne predložila spoločnosť SPP.

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s., má v pláne vybudovať novú veternú elektráreň v Trnavskom kraji. Nachádzať by sa mala v katastri obcí Galanta, Kajal a Váhovce. Vyplýva to z návrhu, ktorý spoločnosť predložila Ministerstvu životného prostredia SR.

Dokopy by na tomto území mal SPP postaviť až osem veterných turbín s výkonom do 57,6 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR. Navrhovateľ uvádza, že s výstavbou veterného parku plánuje začať v roku 2025. Uvedený do prevádzky by mal byť už o rok neskôr.

Investícia až 90 miliónov eur

Odhadované náklady na novú veternú elektráreň na západnom Slovensku by nemali prekročiť hranicu 90,4 milióna eur. „Súčasťou VP sú aj spevnené prístupové a obslužné komunikácie v celkovej dĺžke 5,4 km,“ priblížila spoločnosť.

Podľa SPP je vybraná lokalita ideálnou na výstavbu veterného parku. „Na základe dnešných znalostí predpokladáme, že veterný park bude počas jedného roka schopný vyrobiť do 182 GWh elektrickej energie,“ uvádzajú v návrhu.

Turbíny by sa podľa podkladov mali nachádzať na území s rozlohou približne 1,8 štvorcového kilometra a zasahovali by do pozemkov, ktoré vlastnia súkromníci a obec Váhovce.

Spoločnosť SPP nie je jediným záujemcov o výstavbu veternej elektrárne na Slovensku. S podobným návrhom v okrese Nitra prednedávnom prišiel aj ďalší navrhovateľ, o ktorom sa môžeš dočítať v tomto článku.