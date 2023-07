FOTO: Maďarský PRIDE mal desaťtisíce účastníkov. 38 veľvyslanectiev vyzvalo lídrov krajiny na rešpektovanie a ochranu LGBT+ ľudí

Desaťtisíce ľudí sa v sobotu zúčastnili na pochode Pride za ochranu práv LGBT+ ľudí v maďarskom hlavnom meste Budapešť. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Podľa organizátorov vyšlo v horúčave do ulíc maďarskej metropoly približne 35 000 ľudí. Medzi účastníkmi podujatia bol aj americký veľvyslanec v Maďarsku David Pressman.

V piatok vydalo 38 veľvyslanectiev vrátane USA spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú Maďarsko, aby urobilo viac pre rešpektovanie a ochranu ľudí z LGBTQI+ komunity. List poslal každý členský štát Európskej únie okrem Poľska.

„Odmietame a odsudzujeme všetky násilné činy, nenávistné prejavy, obťažovanie, stigmatizáciu a diskrimináciu jednotlivcov alebo komunít na základe ich sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu alebo rodových charakteristík a podporujeme boj proti vyššie uvedeným činom,“ píše sa v liste.

„Znepokojujú nás zákony a politická rétorika, a to aj v Maďarsku, ktoré sú v rozpore so zásadami nediskriminácie, s medzinárodnými zákonmi o ľudských právach a ľudskej dôstojnosti a prispievajú k stigmatizácii komunity LGBTQI+. Zdôrazňujeme, že je potrebné, aby lídri a vlády tu aj inde rešpektovali a chránili práva LGBTQI+ jednotlivcov a komunít a aby ukončili zákony a politiky, ktoré ich diskriminujú.“

Thousands are taking part in the 28th Budapest Pride Festival today, in spite of record temperatures in the city. One of the speeches was given by Budapest mayor Gergely Karácsony, who said: "Love this city, because this city loves you!" pic.twitter.com/YgTpsSDBLF