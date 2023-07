Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyvesil dúhovú vlajku. Vyjadruje podporu LGBT+ ľuďom a populárnemu festivalu

O svojom kroku Vallo informoval na Instagrame.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyvesil na Primaciálny palác v centre mesta dúhovú vlajku na podporu LGBT+ ľudí. V júli sa v meste už tradične koná festival Dúhový pride, a tak mu teraz Vallo vyvesením vlajky vyjadril podporu.

„Bratislavu považujem za otvorené a tolerantné mesto a je v našom spoločnom záujme, aby takou aj zostala. Aby sa v nej cítil bezpečne každý Bratislavčan, Bratislavčanka a každý jej návštevník. Bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza, akú má farbu pleti, koho miluje alebo aké náboženstvo vyznáva. Nikto by sa tu, ani inde vo svete, nemal cítiť menejcenný alebo ohrozený iba preto, že nespadá do nejakého ideálu väčšiny,“ uviedol primátor v príspevku na sociálnej sieti.

Primátor v príspevku hovorí, že ľudské práva sú neodňateľné pre každého jedného človeka v našej spoločnosti. Jedincom, ktorí ich neakceptujú je odhodlaný túto skutočnosť opakovane pripomínať. „Nezjednodušujme si však odpovede tým, že ukážeme prstom na niekoho, kto je údajnou príčinou našich problémov. Nepomôžeme si vôbec ničím, iba spravíme z týchto ľudí ľahko dostupný terč pre každého, kto si raz bude chcieť vybiť svoju frustráciu,“ uvádza.

„Organizátorom prajem veľa divákov, nám veľa tolerancie a komunite veľa našej podpory!“ odkázal skupine stojacej za festivalom.