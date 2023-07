PRIESKUM: Taký prepad ešte SaS nezažila, dve najsilnejšie strany zvýšili náskok

Pozrite si preferencie voličov v najnovšom volebnom prieskume agentúry Ipsos.

Najnovší volebný prieskum agentúry Ipsos pre Denník N ukázal, ako by vyzerali výsledky parlamentných volieb, ak by sa konali už v tomto mesiaci. Podľa prieskumu by sa do parlamentu dostalo deväť politických subjektov.

Prvé miesto si už niekoľko mesiacov drží strana Smer-SD (19,4 %), za ňou nasleduje strana Progresívne Slovensko (15,9 %). Trojicu najsilnejších dopĺňa strana Hlas (14,9 %). Do parlamentu by sa dostala aj strana Republika, ktorá získala podporu 8,6 % voličov, za ňou nasleduje strana OĽaNO (7,1%) a strana Sme rodina (6,4 %). S podporou 5,9 % by sa do parlamentu dostala strana KDH a za ňou nasledujú strany SaS a SNS s podporou voličov 5 %.

Do parlamentu by sa nedostali strany Aliancia (3,5 %), ĽSNS (2,6 %) a ani strana bývalého premiéra Eduarda Hegera Demokrati (2,1 %).

Preferencie voličov si môžeš pozrieť v grafe.