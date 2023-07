Globálne otepľovanie sa skončilo, nastala éra globálneho varu. Šéf OSN reaguje na najteplejší júl v histórii

„Klimatická zmena je tu. Je desivá. A to je len začiatok. Obdobie globálneho otepľovania sa skončilo, nastala éra globálneho varu,“ povedal šéf OSN António Guterres. Reagoval na fakt, že tohtoročný júl sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. António Guterres naznačil, že extrémne horúci júl je len predzvesťou toho, ako bude vyzerať klíma v budúcnosti.

Šéf OSN v súvislosti so súčasnými intenzívnymi horúčavami v rozsiahlych oblastiach severnej pologule a s ničivými lesnými požiarmi v južnej Európe a Kanade hovoril o „krutom lete“, ktoré je „katastrofou pre celú planétu“.



Uviedol, že vedci takéto extrémne následky zmeny klímy dlhodobo predpovedali a varovali pred nimi. Jediným prekvapením je podľa neho „rýchlosť tejto zmeny“. Šéf OSN preto apeloval na svetových lídrov, aby už konečne prestali váhať, vyhovárať sa a prijali rýchle a ďalekosiahle kroky na ochranu klímy.



Guterres vyzval rozvinuté krajiny sveta, aby sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040 a rozvíjajúce sa ekonomiky do roku 2050. „Vzduch je nedýchateľný, horúčavy neznesiteľné a úroveň ziskov z fosílnych palív a nečinnosť v oblasti klímy sú neprijateľné. Lídri musia viesť. Už žiadne váhanie, žiadne výhovorky, žiadne čakanie, kým sa ostatní pohnú ako prví. Na to už jednoducho nie je čas.“

For vast parts of North America, Asia, Africa & Europe – it is a cruel summer.



For the entire planet, it is a disaster.



We can still stop the worst. Accelerating temperatures demand accelerated #ClimateAction.