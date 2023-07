VIDEO: Nela Lopušanová strelila ďalší gól, z ktorého ti spadne sánka

Stále iba 15-ročná slovenská hokejistka Nela Lopušanová nás už mnohokrát ohúrila mimoriadnym talentom. Najnovší záblesk hokejovej brilantnosti prišiel počas pražského turnaja hráčok do 18 rokov World Selects Invitational.

Na zábere, ktorý obletel hokejový svet, obišla slovenská útočníčka okolo obrankýň a po úvodnom zákroku brankárky dorazila puk do brány z otočky a dokonca zo vzduchu. Na turnaji mala nezastaviteľná rodáčka zo Žiliny bilanciu 15 gólov. V prvom zápase play-off sa presadila dokonca štyrikrát.

