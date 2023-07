OSN odporúča zákaz smartfónov na školách. Viní ich z emočnej nestability aj zo zníženej výkonnosti

UNESCO tvrdí, že asi každý štvrtá krajina sveta už k ich zákazu pristúpila.

Ak by platil zákaz používania smartfónov v školách, obmedzilo by sa vyrušovanie v triede, zlepšila by sa efektivita učenia a deti by boli lepšie chránené pred kyberšikanou, píše Global Education Monitoring Report 2023.

UNESCO, agentúra OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru, uviedlo, že existujú dôkazy, že nadmerné používanie mobilných telefónov súvisí so zníženou výkonnosťou pri učení a že dlhý čas strávený za obrazovkou telefónov má negatívny vplyv na duševné zdravie a emočnú stabilitu detí.

Report cituje medzinárodné štúdie a hodnotenia, ktoré dokazujú negatívnu súvislosť medzi nadmerným používaním digitálnej technológie a výkonom študentov.

UNESCO uviedlo, že výzvou na zákaz smartfónov chce jasne naznačiť, že digitálne technológie ako celok vrátane umelej inteligencie by mali byť vždy podriadené „vízii vzdelávania, ktorá je zameraná na človeka“ a nikdy by nemali nahrádzať interakciu tvárou v tvár s učiteľmi a ostatnými študentmi a študentkami.

V každej šiestej krajine už zákaz platí, napríklad vo Francúzsku

Na základe analýzy dvoch stoviek vzdelávacích systémov po celom svete UNESCO odhadlo, že jedna zo šiestich krajín už telefóny v školách zakázala, či už prostredníctvom zákona, alebo miestnych vyhlášok. Patrí medzi ne napríklad Francúzsko, ktoré túto politiku zaviedlo v roku 2018. Holandsko obmedzenie predstaví od roku 2024.

Pri nedávnom oznámení zákazu holandský minister školstva Robbert Dijkgraaf povedal: „Študenti musia byť schopní sústrediť sa a my im musíme dať príležitosť dobre študovať. Vedecký výskum ukazuje, že mobilné telefóny rušia. Musíme pred tým študentov chrániť.“

Hoci technológie môžu potenciálne otvoriť nové príležitosti na štúdium pre milióny ľudí, ich prínosy sú rozložené nerovnomerne. Veľa chudobnejších ľudí túto možnosť nemá, pretože digitálne vzdelávanie je skrátka drahé.