Slovenka odsúdená za drogy: Bola som rada, keď ma zatkli. S pervitínom som chcela prestať, no nedalo sa (Rozhovor)

S Albínou sme sa rozprávali o jej každodennom živote v ženskej väznici v Sučanoch. S pervitínom začala kvôli nešťastnej láske, dnes je rada, že ju od drog odtrhla väznica.

Vo väznici v Sučanoch sa rozprávame s Albínou, ktorá sedí za užívanie a distribuovanie pervitínu. Pred začiatkom rozhovoru na stôl vyloží hračky. „Sama ich háčkujem a potom ich dávam rodine, keď ma príde pozrieť. Pre svojho 12-ročného syna som už uháčkovala včeličku,“ hovorí hrdo. Vo voľnom čase sa venuje aj výrobe pohľadníc, ktoré potom rozdáva ďalším odsúdeným. Vo väzení jej ešte ostávajú dva roky.

Albína začala s pervitínom, keď mala 22 rokov. Zdroj: Youtube/Refresher News

Ako dlho ste už vo väzení?

Od decembra 2022, takže 7 mesiacov. Ešte mám pred sebou 2 roky.

Ako ste si po príchode zvykali na toto prostredie?

Pre mňa to bolo dobré, lebo som bola predtým vo väzbe na zavretej cele 24 hodín. Takže si to viete predstaviť. Vedela som, že pôjdem do Sučian, takže som mala trochu predstavu, ako to tu vyzerá. V tomto väzení je to voľnejšie a určite lepšie, takže som sa tešila. Je to síce basa, ale no...chápete.

Väzba je trestno-procesný inštitút, ktorým sa obvinený na základe rozhodnutia súdu dočasne zbavuje osobnej slobody s cieľom jeho zaistenia na účely trestného konania.

Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia. Viac informácií o jednotlivých právnych pojmoch nájdeš na je trestno-procesný inštitút, ktorým sa obvinený na základe rozhodnutia súdu dočasne zbavuje osobnej slobody s cieľom jeho zaistenia na účely trestného konania.sa vykonáva diferencovane v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia. Viac informácií o jednotlivých právnych pojmoch nájdeš na lewik.org

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Ráno vstávam o štvrtej, odchod do práce máme asi 5:15 a na oddiel sa vraciame o štvrť na tri. Potom nasleduje klasika - dám si kávu, prezlečiem sa, osprchujem. Čítam dosť kníh. Na našom oddiele sa vždy nájde niečo, čo môže človek robiť.

Aké máte s ostatnými odsúdenými vzťahy?