FOTO: Vodič pri Novom Meste nad Váhom dostal šmyk a narazil do stromu. Auto roztrhalo na dve časti, šofér mal neuveriteľné šťastie

Muž pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky.

Vodič automobilu značky Hyundai dostal na ceste v smere od obce Moravské Lieskové na Nové Mesto nad Váhom šmyk a prešiel do protismeru a narazil do stromu. Auto roztrhlo na dve časti, vodič však zázračne vyviazol len s ľahkými zraneniami, informuje polícia na sociálnej sieti.

„Na mokrej vozovke za dažďa dostal šmyk. Prešiel do protismeru a následne mimo cesty vľavo do trávnatého porastu, kde pravou bočnou časťou vozidla narazil do stromu. Došlo k odtrhnutiu zadnej časti vozidla, pričom predná časť vozidla pokračovala po poli smerom na Nové Mesto nad Váhom, kde sa prevrátila na strechu,“ priblížili muži zákona.

Šofér vo veku 51 rokov však akoby zázrakom vyviazol z celého incidentu len s ľahkými zraneniami. „Nehoda je v štádiu objasňovania,“ uzavrela polícia.