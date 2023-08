Na tento web si daj pozor. Podvodníci vytvorili stránku identickú so stránkou ministerstva a od návštevníkov pýtajú stovky eur

Podvodníci vytvorili stránku identickú so stránkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a od návštevníkov žiadajú stovky eur.

Polícia Slovenskej republiky prostredníctvom facebookového profilu Hoaxy a podvody informuje, že podvodníci vytvorili webovú stránku identickú so stránkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a od občanov lákajú stovky eur. Na stránke si od návštevníkov pýtajú 240 eur.

„Pri tejto stránke využili takzvaný phishingový podvod, kde jeho autori úplne prekryli celú www adresu. Vyzerá ako skutočná stránka ministerstva vnútra, kde je sekcia o polícii,“ uvádza polícia. V príspevku informujú aj o tom, že na podvodnej stránke sa nachádza platobná brána, cez ktorú získavajú osobné údaje, ktoré následne zneužívajú.

„Typickým znakom takýchto podvodov je aj naliehanie, čo vidíte aj tu: Zaplaťte pokutu do 12 hodín,“ informuje polícia o tom, ako rozoznať podvodnú stránku. „Navyše pokutu máte údajne za to, že navštevujete pornografické stránky. Za to vám nikto pokutu nedá. Rovnako polícia nemá oprávnenie blokovať webový prehliadač,“ polícia uvádza, že páchateľov nemajú ako potrestať.