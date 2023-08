Peter Sagan nedokončil rozlúčkový šampionát. Ešte predtým MS na hodinu prerušili ekologickí aktivisti

Hlavný mužský pretek na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike museli organizátori na hodinu prerušiť. Na 80. kilometri trasy pretekov z Edinburghu do Glasgowa sa totiž prilepili na vozovku ekologickí aktivisti a úplne ju zablokovali. Proti demoštrantom z organizácie „This is Rigged” musela zakročiť škótska polícia. 7-minútový náskok medzi vedúcou skupinou a pelotónom ostal v platnosti aj po hodinovom prerušení.

BREAKING: THIS IS RIGGED DISRUPT THE UCI CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS 🚲



4 people with This Is Rigged have blocked the road, halting the Men's Elite Race at the Cycling World Championships this morning. They remain on the road with the race unable to continue for the last 40 min. pic.twitter.com/8sbuoaiocm