Mnohí Slováci mesačne ušetria len desiatky eur, niektorí vôbec nič. Zverejnili desivé štatistiky

Medziročne si v oblasti úspor pohoršila až polovica Slovákov.

Takmer štvrtina Slovákov nemá absolútne žiadnu finančnú rezervu pre prípad, že by sa zhoršila ich životná situácia. Na druhej strane, pätina ľudí uvádza, že majú úspory najmenej na úrovni päťnásobku mesačného príjmu ich rodiny.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra STEM/MARK pre Home Credit Slovakia na prelome mája a júna. Pri medziročnom porovnaní úspor Slovákov si viac ako polovica pohoršila. Až 38 % opýtaných uviedlo, že ich má výrazne nižšie ako v roku 2022 a ďalších 15 % trochu nižšie. Naopak, prilepšiť si vo výške finančných úspor sa podarilo 13 % respondentov.

„Keď sa pozrieme na to, ako sa Slovákom darí v domácnostiach hospodáriť s financiami, viac ako pätina si mesiac čo mesiac nedokáže odložiť ani euro. Tretina domácností si usporí mesačne od 40 do 120 eur. 12 % opýtaných si za mesiac odloží bokom sumu od 200 do 400 eur," priblížil analytik trhu Jaroslav Ondrušek.

Podľa prieskumu si až 62 % opýtaných dokáže každý mesiac vytvoriť menšiu finančnú rezervu domácnosti v porovnaní s tým, ako tomu bolo vlani, z toho si 43 % odloží výrazne menej. Ďalšia takmer štvrtina je na tom rovnako a len približne jeden z desiatich sa vyjadril, že jeho rodina si dokáže sporiť viac ako pred rokom.



V prípade náhleho výpadku príjmu by podľa prieskumu 22 % slovenských domácností nevydržalo zvládnuť takúto situáciu ani jeden mesiac. Ďalších 17 % len mesiac, 30 % by dokázalo takto fungovať tri až šesť mesiacov. Na druhej strane, v oveľa lepšej finančnej kondícii je 9 % Slovákov, ktorí by vďaka svojim úsporám vedeli žiť bez príjmu aj viac ako 12 mesiacov.