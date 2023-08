Táto slovenská reštaurácia by mala dostať michelinskú hviezdu, vyhlásil známy šéfkuchár. Štát čelí tlaku z gastropriemyslu

Michelinske reštaurácie môžu priniesť na Slovensko nových turistov.

Slovensko stále nie je súčasťou gastronomického sprievodcu Michelin, a preto nemôže mať reštauráciu s michelinskou hviezdou. Vznikla preto petícia, za ktorú sa postavili známe tváre slovenskej gastronómie. Jej cieľom je vytvoriť tlak na štát, aby sprievodcovi zaplatil za členstvo, čo by mohlo pomôcť turizmu, informuje Pluska.

Šéfkuchár Grand Hotela River Park Jaroslav Žídek tvrdí, že takáto investícia by sa určite vyplatila. „Prvým z dôvodov je rozvoj turizmu, ale nie turizmu, že sem prídete na jednu noc. Keď už si plánujete cestu do nejakej reštaurácie, tak sem neprídete ráno, nenajete sa a idete preč,“ povedal.

Na Slovensku je niekoľko reštaurácií, ktoré by si to zaslúžili

Žídek vyhlásil, že na Slovensku pozná niekoľko reštaurácií, ktoré by si zaradenie do michelinského sprievodcu zaslúžili. „Na Spiši, myslím, sú hneď dve dobré reštaurácie vedľa seba. No v mojich očiach je najväčším favoritom šéfkuchár Jožko Breza z Batizoviec, a to nie je Bratislava ani centrum Tatier. Aj v Košiciach sú minimálne dva podniky hodné takéhoto ocenenia,“ tvrdí. Breza varí v reštaurácii Gašperov mlyn.

Podľa neho michelinskú hviezdu nemusí dostať iba luxusná reštaurácia, môže to byť aj malé bistro v centre. Šéfkuchár však upozorňuje, že michelinská hviezda nemusí automaticky priniesť záplavy turistov.