Nové detaily o zápase Musk vs Zuckerberg. Zápasiť budú na mieste ako z čias starovekého Ríma

Elon Musk sa na svojej sociálnej sieti X (bývalý Twitter) vyjadril k očakávanému súboju medzi ním a šéfom Meta Markom Zuckerbergom. Zápas nebude podľa Muska organizovať UFC, ale ich nadácie.

Livestream zápasu môžu diváci očakávať na X a Meta, pričom sa vraj majú pripraviť na to, že sa bude odohrávať na mieste z čias starovekého Ríma. Samotnú lokáciu však Musk v statuse bližšie nešpecifikoval.

O usporiadaní zápasu údajne komunikoval priamo s talianskou premiérkou a ministrom kultúry, ktorí súhlasili, že zápas sa bude môcť odohrávať na „epickom mieste“. Špekuluje sa, že by mohlo ísť o Koloseum, ktoré už v minulosti Musk spomínal.

Celý výťažok zo zápasu bude určený na pomoc veteránom a pediatrickým nemocniciam v Taliansku. Zuckerberg však svojim sledovateľom na sociálnej sieti povedal, že dátum súboja nie je stále dohodnutý.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.