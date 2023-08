GRAFIKA: Už jedno pivo ti v krvi zostane oveľa dlhšie, ako si myslíš. Takto funguje zostatkový alkohol, varujú policajti vodičov

Pivo zostáva v krvi človeka dlhé hodiny. Policajti zverejnili podrobný prehľad.

Policajti upozorňujú na zradný zostatkový alkohol v krvi. Na Facebooku zverejnili jednoduchý prehľad toho, ako dlho zostáva alkohol v tele človeka v porovnaní s priemernou váhou muža a ženy.

Príklady policajti uviedli na 85 kilogramov vážiacom mužovi a 60-kilogramovej žene. Jedno pivo zostáva v tele muža až 2 hodiny a 45 minút. V tele 60-kilogramovej ženy pôsobí podstatne dlhšie. Vodička, ktorá vypila iba jedno pivo, by nafúkala aj po 3 hodinách a 36 minútach.

Čas sa postupne znásobuje

Konzumáciou každého ďalšieho piva sa čas znásobuje. Po vypití troch pív by zostatkový alkohol ukázal tester aj po vyše 8 hodinách. U ženy by to trvalo dlhých 13 hodín.

Vplyv pôsobenia alkoholu má viacero faktorov, ako je váha, zdravotný stav či konzumácia jedla. Zároveň každé telo alkohol vstrebáva inak.

O vodičák môžeš prísť bez ohľadu na to, čo si pár hodín predtým pil, varujú policajti. Navyše svojím nerozvážnym konaním môžeš spôsobiť vážnu dopravnú nehodu s tragickými následkami.

Policajti apelujú na šoférov, aby v žiadnom prípade po požití alkoholu nesadali za volant. „Buď si daj pivo, alebo choď autom. Správna je iba jedna voľba, nie dve naraz,“ varujú.