Fiasko po 47 rokoch čakania. Ruská lunárna sonda sa rozbila na povrchu Mesiaca

Ruská lunárna sonda Luna-25 stroskotala na povrchu Mesiaca. Oznámila to priamo ruská vesmírna agentúra Roskosmos, ktorá uviedla, že so sondou stratili spojenie v sobotu krátko po tom, ako sa na jej palube vyskytli problémy počas presunu na predpripravenú obežnú dráhu.

„Prístroj sa dostal na nepredvídateľnú obežnú dráhu a prestal existovať v dôsledku kolízie s povrchom Mesiaca,“ uviedol Roskosmos. Išlo o prvú ruskú lunárnu misiu za uplynulých 47 rokov.

