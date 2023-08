Apple prichádza na európsky trh s novinkou. Uľahčí život podnikateľom

Funkcia Tap to Pay predajcom umožní jednoducho a rýchlo prijímať platby z Apple Pay, ale aj z ostatných bezkontaktných kreditných a debetných kariet, alebo digitálnych peňaženiek bez použitia platobného terminálu.

Spoločnosť Apple prichádza do EÚ s technológiou Tap to Pay, ktorá uľahčí život mnohým maloobchodným predajcom. Po spustení na americkom trhu, v Spojenom kráľovstve či Austrálii už mieri aj do Holandska, informuje portál iCulture.nl.

Posledné roky sú používatelia Apple elektroniky zvyknutí platiť prostredníctvom aplikácie Apple Pay jednoducho a bezkontaktne hodinkami alebo smartfónom. Funkcia Tap to Pay má rovnaký princíp. Predajcom umožní jednoducho a rýchlo prijímať nielen platby z Apple Pay, ale aj z ostatných bezkontaktných kreditných a debetných kariet, alebo ďalších digitálnych peňaženiek, ako napríklad Google Pay. Na zariadeniach novších ako iPhone XS budú môcť zákazníci dokonca zadať svoj PIN kód.

Obchodníkom spoločnosť poskytne riešenie problému s kúpou platobného terminálu a jeho následným pripojením na internet. Novú technológiu testovali niekoľko mesiacov v predajniach Apple po celom svete. Tap to Pay by tak mala zaistiť bezpečné overovanie platieb a dostatočne nahradiť platobný terminál. Kedy sa nová funkcia dostane aj na náš trh, zatiaľ nie je jasné.