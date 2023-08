U rodičov býva viac ako pol milióna dospelých Slovákov. V „mama hoteli“ sú prevažne muži po tridsiatke

Slováci sa z rodičovského hniezdočka neponáhľajú.

Na Slovensku žije v spoločnej domácnosti spolu so svojimi rodičmi alebo jedným z rodičov 564 228 dospelých, prevažujú muži. Vyplýva to z prieskumu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. TASR o tom informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.



„Z viac ako pol milióna obyvateľov žijúcich v dospelosti u rodičov muži tvoria takmer 70 percent a dokonca máme vekovú kategóriu od 30 do 49 rokov, kde je to viac ako 73 percent,“ priblížila hovorkyňa. Oproti sčítaniu v roku 2011 je to výrazná zmena spoločenského trendu. Vtedy prevládali práve 30-ročné ženy, ktoré žili s rodičmi.

V domácnostiach, ktoré sú tvorené manželským párom, žije podľa SODB 202 až 313 387 nezávislých detí. „V neúplných rodinných cenzových domácnostiach len spolu s matkou žije v rôznych vekových kategóriách 191 522 dospelých detí,“ dodala hovorkyňa.

S osamelým otcom žije takmer 39 000 dospelých vo všetkých vekových kategóriách. V type domácností, kde rodičia žijú ako druh a družka, zostáva v rôznych vekových kategóriách žiť 20 403 dospelých.

