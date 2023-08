FOTO: Českí turisti si po túre zaplávali v tatranskom plese. Zákaz kúpania im neprekážal, hrozí im vysoká pokuta

Napriek tomu, že Štátna ochrana prírody každoročne vyzýva na to, aby sa turisti v plesách nekúpali, mnohí to aj tak porušujú.

Napriek tomu, že je kúpanie v tatranských plesách zakázané, mnoho turistov ich využíva na schladenie. Na jeden z takýchto prípadov upozornila aj členka facebookovej skupiny Srdcom turista. „Čo som dnes videla, to je už moc. Českí turisti nemajú problém – Žabie plesá, majú veľa peňazí asi. Si myslia, že je to auqapark alebo jazero na kúpanie, och,“ napísala k fotografiám turistka Lenka.

Do komentárov pod príspevok mnohí ľudia zverejnili fotografie z tatranských plies, v ktorých sa kúpali dovolenkári z mnohých krajín. Španielom, Britom ani Poliakom zrejme zákaz kúpania neprekážal a po náročných túrach si vo vode zaplávali.

Štátna ochrana prírody pripomína, že pokuty za takéto kúpania sú poriadne drahé. Turisti by si za chvíľkové schladenie mohli zaplatiť až 300 eur. V prípade, ak by však poškodili ekosystém, pokuta by mohla byť desaťnásobne vyššia.