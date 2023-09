Cestujúci mal v lietadle takú hrozivú hnačku, že sa let musel otočiť a vrátiť. Je to biohazard, hovorí pilot v nahrávke

Lietadlo spoločnosti Delta na linke z americkej Atlanty do španielskej Barcelony sa muselo po vzlietnutí otočiť a vrátiť. Dôvodom je podľa portálu Vice fakt, že jeden z pasažierov mal hroznú hnačku. V nahrávke, ktorú niekto pridal na X (bývalý Twitter), údajne počuť pilota, ktorý situáciu nazýva biohazardom v komunikácii s riadiacou vežou.

„Je to biohazard, máme tu cestujúceho, ktorý hnačkuje po celom lietadle, takže chcú, aby sme sa vrátili do Atlanty,“ znie na nahrávke. Tento let sa uskutočnil ešte 1. septembra a otočiť sa musel dve hodiny po tom, čo odletel z letiska Hartsfield-Jackson v Atlante. Do Barcelony znovu vyrazili o päť hodín neskôr o tretej hodine ráno.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1