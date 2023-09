VIDEO: Pre zemetrasenie v Maroku ľudia panikárili, mladík chcel utiecť do bezpečia aj so svojím PS5. Hlásia 632 mŕtvych

Aktualizácia 9:37 – Počet obetí zemetrasenia, ktoré v noci na sobotu zasiahlo Maroko, sa zvýšil na najmenej 632. Ďalších 329 osôb utrpelo zranenia a stav 51 z nich je vážny, hovoria údaje marockého ministerstva vnútra.

Najmenej 296 ľudí zahynulo a 153 ďalších utrpelo zranenia v dôsledku zemetrasenia s magnitúdou 6,8, ktoré v noci z piatka na sobotu zasiahlo Maroko. TASR prevzala správu z agentúr AFP a AP a stanice CNN.



Zemetrasenie prinútilo mnohých obyvateľov krajiny stráviť noc v uliciach. Kráľovské marocké ozbrojené sily totiž varovali, že ešte stále hrozia následné otrasy. Podľa Amerického geologického ústavu (USGS) išlo o najsilnejšie zemetrasenie, aké zasiahlo túto časť severnej Afriky za posledných 100 rokov.

Na Twitteri koluje hrozivé video zachytávajúce moment, keď sa zemetrasenie začalo prejavovať v uliciach marockého mesta. Ľudia na záberoch začali panikáriť a utekať do bezpečia. Niektorí počas toho padali na zem. Situáciu zachytila bezpečnostná kamera. Okrem videa koluje na sociálnej sieti aj fotka mladíka, ktorý po údere zemetrasenia vybehol z domu aj so svojou hernou konzolou PlayStation 5.

