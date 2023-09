Na východe Slovenska vyšetrujú znásilnenie 4-ročného dievčatka. Na intímne miesto jej mladík údajne vkladal skrutkovač

Podozrivý je na slobode a naďalej chodí do školy.

Polícia vyšetruje chúlostivý prípad z východného Slovenska. Ide o znásilnenie len 4-ročného dievčatka z osady v obci Čaklov, okres Vranov nad Topľou. To podľa rodiny obete sexuálne zneužil 16-ročný mladík Dávid, o ktorého sa starajú jeho starí rodičia. Jeho vlastná matka od neho totiž odišla a otec mu zomrel.

Ako informuje vo svojej reportáži TV JOJ, k incidentu vraj došlo v dome naproti. Z detailov, ktoré opisuje rodina dieťatka, mrazí. Chlapec údajne na posteli okrem svojho prirodzenia prikladal na intímne miesta dievčatka aj skrutkovač. Vranovský policajný vyšetrovateľ prípad prešetruje, no muži zákona zatiaľ nepotvrdili, že by niekoho obvinili. Podozrivý je na slobode a naďalej chodí do školy.

„Políciou sú vykonávané procesné úkony, ide o citlivý prípad, nie je vhodné poskytovať bližšie informácie,“ objasnila Jana Ligdayová, hovorkyňa KR PZ v Prešove. Po incidente utieklo dieťatko domov s plačom a bolesťami.

„Ona sa naňho nesťažovala a teraz sa sťažuje, že to on spravil,“ povedala televíznemu štábu Nikola, matka dievčatka. „Nemôžeme pred ňou hovoriť Dávid, lebo uteká,“ dodala Anna, jeho stará mama. Práve rodina 4-ročného dievčatka chlapcovi pomáhala po tom, čo prišiel o svojich rodičov. Matka dievčatka tvrdí, že ho brala ako vlastného syna a jej dcéra s ním mala dobrý vzťah.