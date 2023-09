Nové informácie v prípade zmiznutej Sone. V tele mala extrémne vysokú dávku liekov na spanie, na nič si nepamätá

Podľa nových informácií Soňa po celý čas svojho zmiznutia nebola pri vedomí. Dostala extrémne silnú dávku liekov na spanie.

V prípade zmiznutia 22-ročnej študentky VŠMU sa vyskytli nové informácie. Podľa najnovších informácií TV Joj Soňu niekto v osudnú noc uniesol a opakovane jej do tela vpichol silné lieky na spanie.

Mladá žena sa po pracovných povinnostiach v Slovenskom národnom divadle, kde v sobotu 9. septembra do neskorých večerných hodín dolaďovala posledné detaily pred podujatím, vybrala s kamarátmi do mesta. Krátko po 3.30 h v noci nastúpila na zastávke Zochova na nočný autobus do Petržalky, no domov sa v ten deň už nevrátila.

Zrejme nebola pri vedomí

Nové skutočnosti hovoria o tom, že jej počas nasledujúcich 26 hodín niekoľkokrát do oblasti stehna a zadku niekto vpichol injekcie so silnou dávkou utlmujúcich liekov na spanie. Po celý čas zmiznutia teda pravdepodobne mladá žena nebola pri vedomí a na toto obdobie si nepamätá.

Lieky, ktoré jej podali, sa nedajú bežne kúpiť a používajú sa výlučne pod dohľadom zdravotníkov v nemocnici. Ak by jej všetky tieto lieky vpichli naraz, dávka by mohla byť pre človeka smrteľná.

Polícia už má v rukách kamerové záznamy z nočného autobusu, v ktorom študentka cestovala domov. V mestskej hromadnej doprave sa údajne rozprávala s neznámym mužom, z nočného spoja však vystúpila sama.

Mladá študentka v Petržalke prechádzala cez uličku, ktorá nebola osvetlená. Domov to mala len 150 metrov. Susedia tvrdia, že táto ulička je nebezpečná a ktokoľvek sa v nej môže ukryť.