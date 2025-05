Ministerstvo vnútra podpísalo rámcovú dohodu na nákup IKT technológií za 326 miliónov eur pre modernizáciu zariadení.

Ministerstvo vnútra uzavrelo rámcovú dohodu s piatimi dodávateľmi na nákup IKT technológií v hodnote 326 miliónov eur. Z tejto zmluvy môžu čerpať všetky štátne a verejné inštitúcie. V prvej fáze plánujú vymeniť staršie počítače zamestnancom, ktorí používajú zariadenia staršie ako päť rokov.

Minister Matúš Šutaj Eštok zo strany Hlas-SD vysvetlil, že podpísali len rámcovú dohodu a samotné nákupy budú závisieť od potrieb a rozpočtu rezortu. Pri týchto nákupoch budú zohľadňovať aj odporúčania ÚHP. „Konečné ceny budú predmetom opätovnej súťaže pri každej zákazke, čo zabezpečí maximálnu hospodárnosť,“ uviedol.

Začnú s výmenou techniky, ktorá je na sklonku životnosti alebo má obmedzenú funkčnosť. Analýzy ukazujú, že takmer tri štvrtiny zamestnancov ministerstva používajú počítače, ktoré sú staršie než 10 rokov. Prvá investícia, asi päť miliónov eur, pokryje výmenu zariadení starších ako päť rokov a tých, ktoré už nespĺňajú požiadavky.

Obnova prebehne vo fázach

Martin Hrachala, generálny riaditeľ sekcie informatiky, oznámil, že obnova prebehne vo fázach. Najprv sa zamerajú na políciu, potom na hasičov a IT sekcie, a nakoniec na ostatné časti rezortu. Plánujú obnoviť viac ako 49-tisíc zariadení, vrátane počítačov, monitorov a videokonferenčných jednotiek.

Podľa ministerstva vnútorná modernizácia zníži náklady na energie o 30 %, na opravy a údržbu o 20 % a na bezpečnostné incidenty až o 50 %. Napríklad, ak by každému zo 46-tisíc zamestnancov vymenili techniku za 500 eur, znamenalo by to náklady 23 miliónov eur. Odhadované ročné úspory a prínosy by však dosiahli viac ako 48 miliónov eur, čo by znamenalo návratnosť investície za menej ako rok.

Minister zdôraznil, že modernizácia systémov je nevyhnutná, aby zvládali výzvy 21. storočia. Upozornil na nedávne kybernetické útoky a problémy s komunikačnou sieťou v Nemecku, čím podčiarkol potrebu investície do bezpečnosti.

Prečítaj si aj tieto články: