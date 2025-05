EÚ kritizuje Ficovu cestu do Moskvy. Premiérovi Slovenska hrozí, že na neho uvalia sankcie

Fico pricestoval do Moskvy vo štvrtok večer.

Najvyšší predstavitelia EÚ varovali premiéra Roberta Fica, aby zvážil návštevu Moskvy pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Niektorí europoslanci teraz zvažujú, či prídu s návrhom sankcií proti slovenskému predsedovi vlády, informujú Aktuality.

Robert Fico sa v Moskve stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Na záberoch miestnej televízie vidno, že si s lídrom Ruska podal ruku.

Fico pricestoval do Moskvy vo štvrtok večer. Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra SR do Moskvy letel cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more a Gruzínsko z dôvodu neumožnenia preletu ponad pobaltské krajiny Estónsko, Litvu a Lotyšsko.

Premiér SR by mal počas svojej návštevy Moskvy absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom či najvyšším predstaviteľom Vietnamu.

