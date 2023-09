NOVÝ PRIESKUM: Do parlamentu by sa tesne nedostali až tri politické strany

V najnovšom septembrovom prieskume by pred bránami parlamentu skončili SaS, KDH a koalícia OĽaNO a priatelia.

V najnovšom volebnom prieskume agentúry NMS Market Research Slovakia skončili pred bránami parlamentu až tri politické strany. Za hranicou zvoliteľnosti sa ocitli koalícia OĽaNO a priatelia, SaS a KDH, informuje denník SME.

Víťazom volieb by sa na základe prieskumu stala strana Smer-SSD so ziskom 22 % hlasov, druhé v poradí by bolo Progresívne Slovensko s 18,1 %. Nasledovali by ich Hlas s 11,4 %, Republika s 8,3 % a SNS so ziskom 7,3 %. Do parlamentu by sa ako posledné dostalo hnutie Sme rodina s podporou 5,8 % opýtaných.

Matovič, Sulík a Majerský mimo parlamentu

Naopak, pred bránami parlamentu by sa ocitli až tri politické strany. Koalícia OĽaNO a priatelia by skončila s volebným výsledkom 6,1 % (koalícia potrebuje získať minimálne 7 % podporu voličov), KDH so ziskom 4,7 % a SaS s podporou 4,2 % opýtaných.

Za hranicou zvoliteľnosti sa pohybujú aj Demokrati so ziskom 3,8 % a Aliancia, ktorú by volilo 3,2 % opýtaných voličov. Zvyšné politické strany a hnutia sa nachádzajú pod hranicou 3 % získaných hlasov.

Prieskum volebných preferencií realizovala agentúra NMS Market Research v období od 5. do 10. septembra na vzorke 1 410 respondentov.