Známa sieť čerpacích staníc prichádza s novinkou. Do pár rokov chcú vybudovať obrovskú sieť elektronabíjačiek

Spoločnosť OMV pochádza pôvodne z Rakúska a na slovenskom trhu sa rozhodla vybudovať sieť nabíjacích staníc.

Čerpacie stanice OMV budú disponovať rýchlou nabíjacou infraštruktúrou pre automobily. Spoločnosť predstavila novinku pod názvom eMotion a dostupná by mala byť okrem Slovenska aj v Rakúsku, Maďarsku a Rumunsku. Sieť čerpacích staníc má v pláne vybudovať 2000 nabíjacích bodov, informuje o tom portál topspeed.sk.

„V rámci prechodu na elektromobilitu buduje OMV komplexnú sieť nabíjacích miest so zameraním na rýchle a ultrarýchle nabíjanie na cestách,“ informuje Martijn van Koten, výkonný viceprezident OMV, pre portál. Nabíjacie body by mali byť vybudované do roku 2030. Spoločnosť oznámila, že pôjde o nabíjanie s výkonom 150 až 300 kW.

„Ako odborníci na mobilitu s významnou maloobchodnou sieťou považujeme za svoju úlohu ponúkať našim zákazníkom udržateľné riešenia, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám a prianiam. Zároveň sme tak schopní výrazne prispieť k udržateľnejšej mobilite,“ uvádza Martijn van Koten.

Pre vodičov elektormobilov bude dostupná aj aplikácia, kde si budú vedieť nájsť najbližšiu nabíjaciu stanicu, manažovať proces nabíjania a spracovanie platieb.