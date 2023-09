Ukrajina od skorého rána odráža dronové útoky neďaleko poľských hraníc. Rusi zaútočili na veľké mesto na západe krajiny

Mesto Ľvov na západe Ukrajiny čelilo v noci na utorok dronovému útoku. Tamojší starosta Andrij Sadovyj hlásil explózie a požiar v priemyselnom sklade. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sadovyj v príspevku na platforme Telegram napísal, že vo Ľvovskej oblasti je aktivovaná protivzdušná obrana. Obyvateľom odporučil, aby vyhľadali úkryt.

⚡Russian drone strike on Lviv injures 1.



A Russian drone attack early on Sept. 19 caused a fire in Lviv that injured one person, Lviv Mayor Andrii Sadovyi reported on Telegram.



No additional casualties have been reported at this time.https://t.co/471gVwEZ30