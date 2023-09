VIDEO: Ronaldo spôsobil opäť davové šialenstvo. Fanatickí fanúšikovia behali za autobusom a do hotela sa vyštverali po skale

Cristiano Ronaldo, ktorý svojou prítomnosťou len pred pár dňami pobláznil stovky slovenských futbalových fanúšikov, pokračuje v šírení rozruchu. Hráč saudskoarabského tímu Al-Nassr sa dnes predstaví v rámci ázijskej ligy majstrov proti iránskemu klubu Perespolis FC a miestni fanúšikovia ho prijali vo veľkom štýle.

Pred jeho príletom do hlavného mesta Teheránu sa pred letiskovou halou zhromaždili stovky fanatických priaznivcov, ktorí sa s 5-násobným držiteľom zlatej lopty túžili odfotiť alebo stretnúť.

This is the reception Cristiano Ronaldo and Al-Nassr received in Iran 😳 (via @AlNassrFC ) pic.twitter.com/mhxa8kVDNV

Neodbytní fanúšikovia bežali aj popri tímovom autobuse a svojmu idolu nedali pokoj ani po príchode do hotela Espinas Palace. Videá na sociálnych sieťach ukazujú davový ošiaľ, keď iránski fanúšikovia vtrhli do vstupnej haly i na poschodia hotela a neúnavne skandovali meno hráča.

The hotel Ronaldo is staying in is located on top of a mountain. After hours of climbing, Iranian fans have finally reached the hotel lobby!



How can you say Ronaldo isn’t the face of this sport? 🐐pic.twitter.com/PYPp9MAE19