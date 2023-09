VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová v prejave vyzvala ľudí na účasť vo voľbách

Podľa prezidentky je dôležité zúčastniť sa sobotňajších volieb.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala ľudí na účasť v sobotných predčasných parlamentných voľbách. „V žiadny iný deň nemáte v rukách takú moc ako v deň volieb a chcem vás požiadať, aby ste ju využili,“ uviedla v stredajšom mimoriadnom prejave. Ľudia by podľa nej nemali hľadať dokonalých politikov, ale najväčšiu mieru stotožnenia s niektorým z kandidátov.

„Nedajme sa hrubosťou tejto kampane odradiť a jej témami pomýliť. Aj v týchto voľbách pôjde najmä o funkčnosť zdravotníctva, o kvalitu našich škôl, o pomoc ľuďom v núdzi, o budovanie infraštruktúry, o zodpovedné hospodárenie, o príležitosti, ktoré svojim deťom vytvoríme, aby ich nemuseli hľadať inde vo svete,“ vyhlásila prezidentka.

Pre hlavu štátu sú tieto voľby aj o odvahe nepodľahnúť strachu, ktorý sa podľa nej mnohí snažia vyvolať. „Sú o sebavedomí nás, voličov, že sme schopní veriť v demokraciu a nepotrebujeme cúvať k autokracii. Že sme schopní vidieť silu politika v jeho argumentoch a schopnostiach, a nie v jeho kriku z tlačoviek a sociálnych sietí. A budú aj o tom, kam chceme ako štát patriť,“ skonštatovala.

Podľa prezidentky nie sú všetci politici rovnakí

Hlava štátu nesúhlasí s presvedčením, že všetci politici sú rovnakí. Ako poukázala, líšia sa v politickom programe, vo svojej motivácii aj v štýle politiky. „Všímajme si, aké plány majú so Slovenskom, do akej miery sú schopní alebo schopné ovládať svoje emócie. Či sa snažia svojou prácou a komunikáciou budovať most dôvery k tým druhým,“ vyhlásila.

Ako skonštatovala prezidentka, Slovenská republika je mladý štát, ktorý za neľahkých 30 rokov ukázal, že je hodný rešpektu. „Máme dobré meno v zahraničí, sme považovaní za spoľahlivého partnera. Sme suverénny štát, ktorý je braný pozitívnejšie, než si doma myslíme,“ upozornila.

Pripomenula, že kvalitu života tvorí nielen politika, ale aj samotní ľudia. „Sme odkázaní žiť tu spolu, spolupracovať, komunikovať, budovať našu krajinu. Čím pozitívnejší obraz spoločnosti sme schopní sami vytvárať, tým viac sa to odrazí aj na jej politickej tvári a politickej kultúre, ktorá u nás zavládne,“ dodala.