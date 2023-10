Pellegrini nevylúčil spoluprácu s KDH. Majerský vraj nechce ísť do vlády so Smerom

Spoluprácu nevylúčil na 100%.

Predseda strany HLAS – sociálna demokracia Peter Pellegrini počas stretnutia politických lídrov na Markíze povedal, že s lídrom KDH Milanom Majerským rozumie a naznačil možnú spoluprácu vo vláde.

Pellegrini si zároveň myslí, že v budúcej vláde by nemali sedieť dvaja expremiéri, pretože by to z dlhodobého hľadiska nefungovalo. Narážal tým na spoluprácu s Robertom Ficom. Ako príklad uviedol rozkol Ivety Radičovej s Mikulášom Dzurindom a neskôr aj Igora Matoviča s Eduardom Hegerom v minulých vládach.





Zdroj: TASR/Michal Svítok

Dodal, že by preferoval trojkoalíciu namiesto štvorkoalície, ktorá by bola ťažšia na udržanie. Milan Majerský z KDH však v relácii krátko na to prezradil, že nechce ísť do vlády so Smerom a teda stále platí to, čo vravel pred voľbami.



Nevylúčil to však na 100% a dodal, že bude rokovať s každou stranou, ktorá ich prizve k rokovaciemu stolu. Uzavrel to tým, že finálne rozhodnutie musí prísť na základe rozhodnutia celého predsedníctva strany, nielen jeho. Podľa momentálneho rozdelenia mandátov by napriek Majerského slovám Smer dokázal vytvoriť vládu aj bez KDH, ak by mal za partnerov Hlas a SNS.