Takto vyzerá rozloženie mandátov. Ako môžu vyzerať budúce koalície?

Koľko kresiel v parlamente získala najsilnejšia strana?

Ako sme informovali, Ficov Smer vyhral suverénne sobotňajšie parlamentné voľby. Druhé miesto obsadilo Progresívne Slovensko, treťou stranou v poradí je Hlas Petra Pellegriniho. Pozri si, koľko kresiel získala v parlamente víťazná strana a ako vyzerá celkové rozloženie mandátov.

Ktoré strany by spolu mohli vládnuť? Na základe vyjadrení Roberta Fica, žeby určite nešiel do vlády s liberálnym Progresívnym Slovenskom to zatiaľ vyzerá tak, že Smer by potreboval viacero partnerov do koalície.



Najpravdepodobnejším variantom je spojenie sa s Hlasom, SNS a KDH. Mali by dokopy až 91 kresiel. Väčšinu by však Smer mal aj bez KDH. Trojkoalícia Smer, Hlas a SNS by mala v parlamente 79 mandátov.