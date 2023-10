Policajný prezident Hamran posiela odkaz Ficovi. Už sa rozhodol, či zostane vo funkcii, čaká na zloženie novej vlády

V prípade, že sa Smeru podarí zostaviť vládu, Hamran odíde z funkcie.

V prípade, že sa víťazovi volieb Robertovi Ficovi podarí zložiť vládu, policajný prezident Štefan Hamran nebude čakať na svoje odvolanie z funkcie. Pre Denník N uviedol, že by v takej situácii z postu šéfa policajtov odišiel dobrovoľne.

Reagoval tak na vyjadrenia lídra strany Smer-SSD Roberta Fica. Ten deň po predčasných voľbách uviedol, že z funkcií odvolá Hamrana aj špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

„Tam, kde Fico začína, ja končím,“ povedal policajný prezident pre Denník N s tým, že si ešte počká na výsledky rokovaní medzi politickými stranami. Ak však po predčasných voľbách vznikne nová vláda, ktorej súčasťou bude Smer, policajný prezident odíde z funkcie.

Hamran nechce byť súčasťou „našich ľudí“

„Naše mentálne svety sú tak diametrálne odlišné, že jednoducho ich nemožno spojiť,“ skonštatoval Hamran. Dodal, že si nevie predstaviť fungovať v systéme „našich ľudí“. Funkčné obdobie policajného prezidenta sa pritom Hamranovi končí až v apríli 2026, keď uplynú štyri roky od jeho vymenovania do funkcie.

Odchod do civilu však Fico nemá očakávať od Daniela Lipšica. Špeciálnemu prokurátorovi aktuálne plynie sedemročné funkčné obdobie, ktoré potrvá až do roku 2028.

V prípade, že by ho chcel Smer na čele s Ficom po zostavení vlády odvolať, musel by v parlamente najprv presadiť zmenu zákona, ktorý by potom poslancom umožnil odvolať Lipšica z Úradu špeciálnej prokuratúry.