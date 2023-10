Boli sme s policajtmi na hraniciach: Vodiči sa zdržaniu netešia, ale úkony rešpektujú (Reportáž)

Strávili sme niekoľko hodín s policajtmi na hraničnom priechode Štúrovo-Esztergom.

Od štvrtkového rána (5. októbra) policajti robia na slovensko-maďarských hraniciach náhodné kontroly. Toto opatrenie má napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko prechádzajú do iných štátov Európskej únie. Kontroly by mali zatiaľ trvať do 14. októbra.

„Obnova kontroly na vnútornej hranici SR s Maďarskom predstavuje jedno z kľúčových opatrení v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti z dôvodu zvyšujúcej sa nelegálnej migrácie,“ napísalo ministerstvo vnútra v stanovisku ešte vo štvrtok.

Podobné opatrenia na hraniciach so Slovenskom zaviedli aj ďalšie krajiny, konkrétne Poľsko, Rakúsko a Česko.

Aby sme sa pozreli na kontroly z pohľadu policajtov, rozhodli sme sa stráviť niekoľko hodín na hraničnom priechode Štúrovo-Esztergom. Zisťovali sme, čo si o kontrolách myslia vodiči a občania mesta, ale aj to, aká je na priechode situácia s migrantmi.

Podozrivé vozidlá sa kontrole nevyhnú

Na hraničný priechod dorazíme krátko po trinástej hodine. Nakoľko je piatok, vôbec nás neprekvapí, že sa to na moste spájajúcom slovenské Štúrovo a maďarský Ostrihom hemží autami. Naopak – čo nás prekvapí je fakt, že sa na priechode nachádza len dvojica policajtov. Očakávali sme totiž, že hranicu budú strážiť aj vojaci.

Hraničný priechod Štúrovo-Esztergom. Zdroj: Refresher/@Lukáš Čelka

Keď sa policajtom prihovoríme, zisťujeme, že dvaja na tento priechod stačia. Ich očiam neujde ani jedno podozrivé vozidlo. Ako nám sami prezradia, od rána skontrolovali už asi štyridsať dodávok, pričom ani v jednej migrantov nenašli.