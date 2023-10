Do parlamentu sa nedostali, čaká ich však štedré odstupné. Koľko peňazí pristane na účte končiacich poslancov?

V parlamente už neuvidíme viaceré známe tváre.

V parlamentných voľbách sa do NR SR nepodarilo dostať viacerým výrazným politikom. Patrí medzi nich líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, bývalý premiér Eduard Heger, exminister obrany Jaroslav Naď či Romana Tabak z SNS.

Ako však upozornil portál Topky.sk, neodchádzajú „na prázdno“. Odídencov z parlamentu čaká dvojmesačné odstupné. Keďže základný plat poslanca dnes predstavuje 3 270 eur, končiaci poslanci by mali ako odstupné dostať zhruba 6 540 eur. Výnimkou by boli len zákonodarcovia, ktorí stratili mandát po právoplatnom rozsudku. Tých by sa odstupné netýkalo.