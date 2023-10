VIDEO: V uliciach Izraela vládne boj. Hlásia desiatky mŕtvych a stovky zranených

Teroristická organizácia Hamas zaútočila na Izrael, následkom čoho zomrelo už 22 ľudí a ďalších viac ako 500 osôb skončilo v nemocnici. Na internete kolujú videá, ktoré zachytávajú streľbu v uliciach izraelských miest.

Palestinian Gunmen seen in the City of Sderot within the last several minutes Opening-Fire on a passing Police Car. pic.twitter.com/WasDjNSYgv

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu obyvateľom Izraela oznámil, že krajina je vo vojne. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



„Občania Izraela, sme vo vojne,“ uviedol Netanjahu vo videozázname, ktorý bol odvysielaný z vojenského veliteľstva v Tel Avive.



Netanhaju dodal, že zvolal vedúcich predstaviteľov bezpečnostných systémov krajiny, nariadil rozsiahlu mobilizáciu a odvetné útoky, píše stanica BBC. Nepriateľ podľa jeho slov za svoje činy zaplatí. „Sme vo vojne a zvíťazíme v nej,“ vyhlásil premiér.

🇮🇱 Due to a rocket attack on Israel from the Gaza Strip, more than 100 people were injured and at least 6 more were killed.



As a result of militant strikes in Israel, at least 6 people were killed and over 100 more were injured, The Times of Israel reports, citing local… pic.twitter.com/Kt9cOS4SFb