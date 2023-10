Izrael nariadil totálnu blokádu pásma Gazy. Žiadna energia ani potraviny pre Palestínčanov, vyhlásil minister obrany

Izraelský minister obrany nariadil úplnú blokádu pásma Gazy.

Izraelský minister obrany Joav Gallant nariadil „úplnú blokádu“ pásma Gazy, ktorej súčasťou bude prerušenie dodávok elektriny, potravín a palív. Opatrenie je súčasťou izraelských snáh o odrazenie masívneho útoku palestínskych militantov, ktorý sa začal v sobotu ráno.

„Nariadil som úplnú blokádu Gazy. Žiadna energia, žiadne potraviny, žiaden plyn, všetko je uzavreté. Bojujeme proti ľudským beštiám a podľa toho aj konáme,“ citoval ministrove slová denník Haarec.

Galant zároveň vyhlásil, že ministerstvo neustále vyhodnocuje aktuálny vývoj situácie pri hraniciach s Gazou spoločne s južným velením izraelskej armády. Palestínskym ozbrojencom sa podarilo odvliecť do Gazy aj množstvo izraelských rukojemníkov, civilistov aj vojakov.

Pásmo Gazy nemá elektrinu už od soboty

Pásmo Gazy sa už v sobotu po zotmení ponorilo do tmy po tom, ako izraelské ministerstvo energetiky nariadilo zastavenie dodávok elektriny do tejto palestínskej enklávy. Takmer všetku elektrinu do Gazy totiž dodáva práve Izrael.

Bezpečnostný kabinet izraelskej vlády následne rozhodol, že budú prerušené aj dodávky paliva a tovarov do pásma Gazy. Cieľom týchto opatrení je zlikvidovať kapacity militantov v Gaze, ktoré im umožňujú ohrozovať občanov Izraela.

V Gaze žije približne 2,3 milióna Palestínčanov. Táto malá pobrežná enkláva je vystavená čiastočnej izraelskej blokáde už od roku 2007, keď sa tam k moci dostalo radikálne militantné hnutie Hamas.