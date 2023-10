AKTUÁLNE: Zemetrasenie na východe Slovenska rozbíjalo obrazy, mnohým popukali steny. Na Domaši sa utrhla výletná loď

Obyvatelia východného Slovenska hlásia prvé škody.

Východ Slovenska zasiahlo v pondelok večer zemetrasenie. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay. Otrasy bolo podľa svedkov, ktorí sa ozvali TASR, cítiť na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji.



„Môžem potvrdiť, že išlo o seizmický jav na východe Slovenska. Presnú magnitúdu a lokalizáciu však momentálne neviem potvrdiť,“ uviedol Csicsay. Európske stredomorské seizmologické centrum na svojom webe informuje, že epicentrum bolo zhruba v okolí 18 kilometrov od Humenného a zemetrasenie dosiahlo magnitúdu 5.



„Ja tipujem, že bude menšia, lebo to je automatická lokalizácia. Presnejšia bude tá ručná. Ak by magnitúda bola okolo 5, tak naposledy sme mali zemetrasenie s epicentrom na území s takouto magnitúdou pred asi 80 rokmi. Takže na naše pomery je to silné,“ povedal pre TASR Csicsay s tým, že takéto zemetrasenie môže spôsobiť škody.

Popukané steny aj porozbíjané obrazy

„Veľké škody zatiaľ občania nehlásili, ale ja mám napríklad v dome popukané steny, popadanú omietku, porozbíjané obrazy, zrkadlá zo stien, vázy. Nestihol som ešte všetko skontrolovať. Idem sa pozrieť na úrad, či nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia a ďalších rozvodov,“ povedal pre TASR starosta obce Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou Michal Flešár. Popukané steny a porozbíjané veci hlásia aj ďalší obyvatelia obce.



Alexandra v Hôrke pri Poprade cítila otrasy, keď večer sedeli s manželom v obývačke. „Dosť to bolo vidieť najmä na akváriu a viditeľne manželom triaslo, ako sedel na gauči,“ povedala pre TASR. Rovnako asi 15-sekundové otrasy cítila aj Janka, ktorá je momentálne hospitalizovaná v prešovskej nemocnici.



Z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove TASR potvrdili, že zatiaľ nemali v súvislosti so zemetrasením vážnejšie výjazdy. „Na Domaši sa výletná loď Bohemia zrejme v dôsledku zemetrasenia uvoľnila, takže ju išli hasiči ukotviť,“ uviedli.