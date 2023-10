Uvidíme trilógiu medzi Vémolom a Kinclom? Toto sú podmienky českého šampióna

Ako reaguje Patrik Kincl na výzvu Karlosa Vémolu k trilógii?

Po sobotňajšom turnaji Oktagon 47 dostal súčasný šampión strednej váhy domácej organizácie Patrik Kincl rovno dve výzvy na zápas. Prvá bola od Vlasta Čepa, druhú dostal od Karlosa Vémolu, ktorý v hlavnom dueli zdemoloval protivníka Pavla Langera už po siedmich sekundách a obhájil titul poloťažkej váhy.

Český „Terminátor“ si vypýtal trilógiu s Kinclom, lebo vraj chce ísť do odvety s Attilom Véghom ako dvojnásobný šampión. Z tohto vyjadrenia nebol zrejme nadšený ani promotér organizácie Ondřej Novotný, ani Végh. Nakoniec však slovenský zápasník povedal, že Vémolovo rozhodnutie akceptuje.

Novotný trefne zhodnotil situáciu, keď povedal, že hlavné slovo bude mať v tejto veci Kincl, ktorý si ako šampión môže vyberať, s kým najbližšie pôjde do klietky. Ten sa napokon v stredu k celej veci vyjadril na svojom youtubovom kanáli. Výzvu vraj čakal a priznal, že sa mu posledné dni nespalo ľahko. Prekvapivo uviedol, že je trilógii otvorený, no určil si pár podmienok.

„Včera som o tejto situácii hovoril s Ondrom Novotným a moja jediná otázka bola, či Karel dá strednú váhu. Pretože po našom zápase sa vyjadroval, že s osemdesiatštvorkou úplne končí. To bol aj dôvod, prečo som toto úplne pustil z hlavy a zabalil. A zrazu je tu táto výzva. Takže jediné, čo ma teraz zaujíma, je to, či dá tú váhu,“ povedal Kincl.





„Netajil sa ani tým, že by za tento zápas chcel mať poriadne zaplatené. „Hlavná vec, pre ktorú som si pôvodne povedal, že do toho pôjdem, by boli peniaze. Mám určitý kontrakt, s ktorým nejde pohnúť. To znamená s Vlastom by som išiel podľa kontraktu, ale keby som niekomu daroval trilógiu alebo odvetu, tak by som to, samozrejme, chcel mať zaplatené,“ pokračoval šampión.

„A o dosť lepšie, než mám na svojom kontrakte. Pretože viem, že Karel si za našu odvetu vypýtal raketu a dostal ju. To by bolo veľké slovo do bitky,“ dodal. Vémola chcel trilógiu s Kinclom už v decembri, či ju však uvidíme, je už asi teraz len na Oktagone.



Rivali sa prvýkrát pobili v organizácii XFN v roku 2018, pričom Vémola vyhral na body. Odveta, ktorá sa konala tento rok v máji, sa skončila výhrou Kincla po piatich kolách, taktiež na body.