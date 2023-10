Kandidát SNS Huliak chce ísť do Moskvy. Ak by sa stal ministrom, plánuje odprosiť Putina za našu vojenskú pomoc Ukrajine

Rudolf Huliak je jedným z kandidátov na post ministra životného prostredia.

Kandidát za SNS a starosta obce Očová Rudolf Huliak tvrdí, že ak by Slovensko viedol on, tak by jeho prvá cesta smerovala do Moskvy, upozornil Denník N. Moskvu by navštívil z toho dôvodu, aby odprosil Putina za našu vojenskú pomoc pre Ukrajinu.

„Sadnúť do lietadla, ísť doslovne a do písmena odprosiť za týchto bláznov, čo rozpútali celý tento konflikt, že sme sa toho zúčastnili tým spôsobom, že sme vyviezli celú svoju vojenskú techniku en bloc tam, že sme tam vyviezli milióny ton pohonných látok a všetkého,“ uvádza vo videu Huliak.

Video natočil pred rokom a kritizoval v ňom politikov, ktorí mali podľa neho odcestovať do Moskvy a vyjednávať ceny ropy a plynu. „Načo sme sa dali byť rukojemníkmi medzi Ruskom a Amerikou a znášať následky ich vojny,“ uvádza.

Huliak je jedným z kandidátov na ministra životného prostredia, podľa informácií médií však nemusí byť táto voľba definitívna. Zároveň platí, že jeho kontroverznú kandidatúru by mohla technicky stopnúť aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá má v kompetencii vymenovanie šéfov rezortov.