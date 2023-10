FOTO: Na západnej pologuli pozorovali prstencovité zatmenie Slnka. Táto vzácna udalosť sa zopakuje až o 23 rokov

Prstencovité zatmenie vzniká vtedy, keď Mesiac prechádza medzi Slnkom a Zemou v najvzdialenejšom bode od našej planéty. Keďže je Mesiac tak ďaleko, nezakrýva Slnko úplne a vytvára efekt „ohnivého kruhu“.

Pozorovatelia oblohy na celom americkom svetadiele v sobotu videli vzácnu nebeskú udalosť – prstencovité zatmenie Slnka.

V meste Albuquerque v americkom štáte Nové Mexiko sa zhromaždil dav ľudí s ochrannými okuliarmi, ktorí ako jedni z mnohých na západe USA sledovali, ako Mesiac prechádza medzi Slnkom a Zemou v najvzdialenejšom bode od našej planéty. Keďže je Mesiac tak ďaleko, nezakrýva Slnko úplne a vytvára efekt „ohnivého kruhu“.

Stunning footage from earlier today showing the "Ring of Fire" Solar Eclipse in its full glory 😮 Wow! pic.twitter.com/2NnojLCVDh — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) October 15, 2023

V priebehu niekoľkých hodín prechádzala najvýraznejšia „dráha prstenca“ cez niekoľko veľkých miest vrátane Eugene v Oregone a San Antonia v Texase, pričom čiastočné fázy zatmenia trvali hodinu alebo dve pred zatmením a po ňom.

Wow @NASAMoon – after all this time, you finally put a ring on it! 🥰 pic.twitter.com/TqQZZBlCSJ — NASA Sun & Space (@NASASun) October 14, 2023

Budúci rok nastane úplné zatmenie

Udalosť slúži aj ako „generálna skúška“ pred úplným zatmením, ktoré má nastať v apríli 2024. Obe zatmenia budú pre vedu „absolútne úchvatné“, povedala Madhulika Guhathakurtová, americká vedecká pracovníčka heliofyzikálneho programu.



Zatmenia Slnka majú výrazný vplyv na horné vrstvy atmosféry, napríklad na ionosféru, ktorá je plná nabitých častíc a je zodpovedná za odrážanie a lámanie rádiových vĺn.

As good as it gets - Ring of Fire here in Pearsall, Texas with todays Annular Solar Eclipse!



LSC/Stephen Agnew pic.twitter.com/BjvFCcSLHX — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) October 14, 2023



„Hoci sa atmosférické účinky zatmení Slnka skúmajú už viac ako 50 rokov, stále zostáva mnoho nezodpovedaných otázok,“ povedala Guhathakurtová.



Úplné zatmenie Slnka sa v USA uskutočnilo v roku 2017. Po budúcoročnom úplnom zatmení bude ďalšie až v roku 2044, zatiaľ čo ďalšie prstencové zatmenie nastane v roku 2046.