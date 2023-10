Juraj Blanár vraj bude novým ministrom zahraničných vecí. Fico ho presvedčil, aby šéfoval slovenskej diplomacii

Blanár vraj napokon ponúkanú pozíciu akceptoval.

Novým ministrom zahraničných vecí sa podľa informácií portálu Aktuality.sk napokon stane podpredseda Smeru Juraj Blanár. Šéf strany Robert Fico od začiatku povolebných rokovaní naznačoval, že na poste ministra zahraničných vecí si vie predstaviť politika namiesto kariérneho diplomata.

„Potrebujeme šťuku, ktorá možno aj nekonvenčným spôsobom popreháňa starých kaprov v rybníku slovenskej diplomacie. Rybníku, ktorý sa tvári, že je nedotknuteľný a určený len pre elity typu Káčera, Korčoka, Demeša a spol.,“ tvrdil Fico minulý týždeň.

Blanár vraj ponuku prijať nechcel, no podľa najnovších informácií sa ho nakoniec Ficovi podarilo prehovoriť. Fico údajne ponúkal miesto ministra aj diplomatovi Miroslavovi Lajčákovi, no ten sa do rezortu diplomacie odmietol vrátiť.

Ešte začiatkom tohto týždňa to preto vyzeralo tak, že Fico bude ministerstvo spočiatku viesť sám, kým nenájde vhodného adepta.