Opitý 26-ročný šofér na BMW vošiel do protismeru a spôsobil ťažké zranenia vodičovi renaultu. Následne nafúkal viac ako 2 promile

Mladíka už polícia obvinila.

Zvolenskí policajti vyšetrujú nehodu, pri ktorej opitý vodič BMW vošiel do protismeru a vrazil do oproti idúceho vozidla. Vodič renaultu pri nehode utrpel ťažké zranenie, informujú policajti na sociálnej sieti.

„26-ročný vodič vozidla BMW z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim vozidlom Renault. Po zrážke autá odhodilo mimo cesty a obidvaja vodiči boli so zraneniami prevezení do nemocnice. 31-ročný vodič z Renaultu utrpel pri nehode ťažké zranenia,“ píšu policajti na Facebooku.

26-ročného muža policajti podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,99 mg/l, čo je viac ako 2 promile alkoholu. Polícia už začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.