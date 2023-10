Ak by Slovensko zlepšilo práva LGBTI+ ľudí čo i len o 10 %, celá krajina by bola bohatšia. Ukazuje to nová analýza

Ak by Slovensko zlepšilo práva LGBTI+ ľudí na Slovensku o 10 %, HDP na obyvateľa by sa zvýšilo približne o 3 000 eur, vyplýva z analýzy o ekonomických výhodách inklúzie queer ľudí.

Z najnovšej správy Ekonomické výhody inklúzie LGBTI+ ľudí na Slovensku, ktorú vypracovala organizácia Open for Business, vyplýva, že predsudky a diskriminácia voči LGBTI+ ľuďom na Slovensku bránia krajine v dosahovaní jej cieľov v oblasti hospodárskeho rastu.

Prijímanie akýchkoľvek opatrení obmedzujúcich práva LGBTI+ ľudí by tak mohlo mať za následok len ďalšie zväčšovanie priepasti medzi Slovenskom a zvyškom Európy, a to nielen v ľudskoprávnej rovine, ale aj v tej ekonomickej.

Naopak, prijatie politík a postupov, ktoré podporujú väčšiu inklúziu LGBTI+ ľudí, by mohli mať celý rad pozitívnych vplyvov na slovenskú ekonomiku. Firmám by sa darilo lepšie, HDP v krajine by rástlo a odliv mozgov by sa mohol zmierniť, vyplýva zo správy.

Prijatie LGBT+ ľudí znamená aj viac peňazí pre Slovensko

„Dôkazy svedčia o tom, že otvorené, inkluzívne a rozmanité spoločnosti sú lepšie pre hospodársky rast a že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity môže poškodiť dlhodobé hospodárske vyhliadky krajiny,“ približuje Dominic Arnall, generálny riaditeľ organizácie Open for Business, ktorá sa dlhodobo zaoberá výskumom a analýzou ekonomických výhod inklúzie LGBTI+ ľudí.

Arnall hovorí, že ak by Slovensko zvýšilo práva LGBTI+ ľudí na Slovensku hoci iba o 10 % (napríklad tým, že umožní legálne partnerstvá osôb rovnakého pohlavia), HDP na obyvateľa by sa zvýšilo približne o 3 000 eur. Zároveň by sme sa tak priblížili k väčšine krajín Európskej únie – momentálne totiž patríme v oblasti spoločenskej akceptácie a aj právneho postavenia LGBT+ ľudí k najhorším v Únii.

„Slovensko zaostáva za svojimi susedmi v rámci Vyšehradskej skupiny v kľúčových ekonomických ukazovateľoch, ako sú konkurencieschopnosť, inovácie či priamy zahraničný investičný kapitál. Pretrvávajúci odliv mozgov, začínajúci u študentov univerzít, vedie k strate pracovnej sily zo strany Slovenska do otvorenejších a rôznorodejších spoločností,“ vysvetľuje situáciu Arnall.

Na vplyv odlivu mozgov nedávno poukázal aj dokument Magnet pre talent slovenskej vlády. Slovensko podľa neho stráca takmer 2,8 milióna eur za každú vysokokvalifikovanú osobu, ktorá opustí krajinu. Keďže podľa rôznych zdrojov tvoria LGBT+ ľudia okolo 9 percent globálnej spoločnosti, nezanedbateľnú časť peňazí strácame aj ich odchodom do krajín, kde sa budú mať bezpečnejšie.

Slovenské firmy chcú inkluzívne prostredie

Sú slovenské firmy, ktoré si uvedomujú ekonomické a spoločenské výhody inkluzívneho prostredia. „Inkluzívne prostredie vedie k lepšiemu zdraviu zamestnancov a zamestnankýň, znižuje riziko menšinového stresu, vedie k vyššej produktivite a kreativite, ako aj lojalite k zamestnávateľovi. Znižuje sa aj riziko, že sa ľudia rozhodnú presťahovať do inej, inkluzívnejšej krajiny a firma aj štát tak stratia talentovaného človeka,“ vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová zo spoločnosti Henkel Slovensko.

Henkel je jednou z firiem, ktoré v máji 2023 iniciovali výzvu firemného sektora adresovanú vedeniu krajiny. Podpísalo ju už viac ako 50 firiem vrátane najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Ich cieľom je presadiť rovnosť práv pre všetkých bez ohľadu na orientáciu či rodovú identitu. Medzi signatármi nájdeš aj Ikeu, Martinus, Panta rhei, Accenture či Telekom.

Pri príprave správy organizácia Open for Business spolupracovala s lokálnymi konzultantmi z radov firiem, vedeckých inštitúcií a mimovládnych organizácií. Obsahuje analýzu dát a prípadové štúdie, ktoré ukazujú, že predsudky a diskriminácia voči LGBTI+ ľuďom na Slovensku bránia krajine v dosiahnutí jej cieľov v oblasti hospodárskeho rastu.

Situáciu v krajine hodnotia na základe 27 ukazovateľov, pomocou ktorých približujú ekonomický prínos inklúzie a ktoré sa týkajú ekonomickej výkonnosti (ako je konkurencieschopnosť, odliv mozgov, stav verejného zdravia, národná reputácia, národná produktivita), výkonnosti firemného sektora (napríklad schopnosť prilákať a udržať talent, inovovať, budovať lojalitu zákazníkov a silu značky) a individuálnej výkonnosti (motivácia, individuálne produktivita, individuálne zdravie a podobne).