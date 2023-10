Charles Michel a Ursula von der Leyenová zablahoželali Ficovi. Jasne mu vysvetlili, čo od neho očakávajú

Predseda Európskej rady Charles Michel aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zablahoželali vo štvrtok Robertovi Ficovi k vymenovaniu za predsedu slovenskej vlády.



Michel o 15.00 h otvorí dvojdňové zasadnutie Európskej rady. Ficovi zablahoželal na sociálnej sieti X (predtým Twitter). „Teším sa na spoluprácu s vami v Európskej rade na vzájomný prospech slovenských občanov a Európskej únie,“ uviedol Michel.

Congratulations to Robert Fico on becoming the Prime Minister of Slovakia.



I look forward to working together with you at the European Council #EUCO for the mutual benefit of the Slovakian people and the European Union.