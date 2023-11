Vláda chce ľuďom pomôcť s drahými hypotékami ešte tento rok. Týkať by sa to malo týchto Slovákov

Pomoc by sa mala týkať domácností s príjmom do 4 000 eur pri určitom type úverov.

Vláda chce v tejto chvíli vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pre končiaci sa rok 2023, pravdepodobne formou daňovej úľavy. Dlhodobejšie riešenie, ktorého súčasťou majú byť aj banky, by sa malo prijímať v budúcom roku. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba zo strany SNS.



Informáciu k návrhu postupu riešenia vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch predložilo Ministerstvo financií na rokovanie vlády ako ústnu informáciu, ktorú kabinet vzal na vedomie. Konkrétny materiál k nej zatiaľ nezverejnili.



Taraba pripomenul, že do roku 2027 má byť refixovaných približne 600 000 hypoték, ktorých úročenie sa môže zdvihnúť z úrovní okolo 1,5 % až na skoro 6 %. „My teraz ideme takto narýchlo riešiť rok 2023. Bude to vykrytie nárastu splátky pri určitom type úverov, pri drvivej väčšine, a do určitého príjmu, ktorý na domácnosť myslím bude do 4 000 eur,“ uviedol šéf envirorezortu s tým, že konkrétne parametre predstaví ministerstvo financií.



„Nateraz to vyzerá, že to bude asi daňová úľava, lebo to je možné najrýchlejšie zmanažovať,“ doplnil Taraba. Riešenie tohto roka by malo podľa neho stáť do 10 miliónov eur. Na ďalšie roky by sa mala nájsť schéma, ktorá už bude v inom režime a mala by fungovať dlhodobo. Podporovať by sa mala jedna hypotéka na jednu domácnosť.



Návrh riešenia vysokých úrokov pri hypotekárnych úveroch má svoje rácio, musí sa však kvantifikovať a ešte prediskutovať. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker. Rovnako naznačil, že riešenie je založené na podpore daňovej bonifikácie, resp. znížení daňového zaťaženia.