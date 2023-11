VIDEO: V mestečku neďaleko Ríma utiekol z cirkusu lev. Po uliciach sa potuloval niekoľko hodín

V sobotu sa v meste Ladispoli neďaleko Ríma potuloval lev, ktorý ušiel z cirkusu. Starosta mesta Alessandro Grando obyvateľom nariadil, aby zostali doma, kým polícia a zamestnanci cirkusu zviera nechytia.

Lev sa po uliciach prímorského mestečka prechádzal niekoľko hodín, napokon ho uspali a úspešne zajali, píše Guardian.

