Rýchlosť na D1 pri Bratislave výrazne znížia. Dodržiavanie dočasných opatrení budú prísne kontrolovať

Rýchlosť budú veľmi prísne kontrolovať úsekovým meraním.

Vodiči si budú musieť dávať na diaľnici D1 pozor na dodržiavanie maximálnej rýchlosti. Národná diaľničná spoločnosť informuje, že začala realizovať výstavbu na rozšírenie diaľnice D1 Bratislava – Triblavina vrátane križovatky D1/D4. Pre výstavbu budú na diaľnici rýchlostné obmedzenia a ich dodržiavanie bude prísne kontrolované, píšu Hospodárske noviny.

Dobrou správou pre vodičov je to, že hlavný diaľničný ťah z Trnavy do Bratislavy sa nebude zužovať, ale bude mať aj naďalej tri pruhy. Šoféri si však budú musieť dávať pozor na úsekové meranie rýchlosti.

„Bude to kontrola rýchlosti pomocou radarov. Sú tam dve kamery na začiatku a na konci úseku – meria sa čas, za ktorý vozidlo prejde tento úsek. Ak pôjde auto príliš rýchlo, urobí sa fotografia. Napríklad na obchvate Prahy sú takéto zariadenia bežné. Radar nafotí EČV tohto auta. A ak pôjde rýchlejšie ako napríklad 80 kilometrov za hodinu, dostane domov pokutu. Na tom úseku sa musí zachovať bezpečný prejazd,“ povedal manažér projektu.

Obmedzenia prídu na jar 2024

Menšie obmedzenia na diaľnici môžu vodiči pociťovať už teraz. Aktuálne prebieha výstavba kolektorov, čo do plynulej premávky nezasahuje až tak výrazne. Od jari budúceho roka by však vodiči mali byť opatrní. Podľa NDS by nemalo ísť o dlhodobé dopravné obmedzenia.