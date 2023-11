Nárok na dôchodok možno bude mať nová skupina ľudí. V parlamente je nový návrh

Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok by mohol získať aj bezdetný pozostalý.

Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok by mohol získať aj bezdetný pozostalý manžel či manželka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady SR predložili poslankyne Simona Petrík a Lucia Plaváková z Progresívneho Slovensko.

Návrh podľa Petrík rieši diskrimináciu bezdetných vdov a vdovcov. „Tí a tie ako jediní zostali bez nároku na vdovský a vdovecký dôchodok. Navrhujeme preto, aby nárok naň mali od dovŕšenia 59. roku života,“ priblížila.

V súčasnosti má pozostalý nárok na vdovecký dôchodok iba v niektorých prípadoch

V súčasnosti má jeden z ovdovených manželov nárok na výplatu dôchodku po dvoch rokoch od smrti manžela len v prípade, ak sa pozostalý stará o nezaopatrené dieťa, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychoval aspoň tri deti, dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti, dovŕšil vek 57 rokov a vychoval jedno dieťa alebo ak dovŕšil dôchodkový vek.

„Záleží nám na tom, aby žiadna skupina obyvateľstva nebola prehliadaná a znevýhodnená. Aj vdovy a vdovci bez detí sú po smrti svojho manžela alebo manželky vystavení riziku chudoby. Toto je šanca im pomôcť. Verím, že sa k podpore tohto návrhu pridajú všetci, ktorým záleží na pomoci ľuďom v seniorskom veku,“ doplnila Plaváková.