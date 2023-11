Slovákov čaká počas víkendu poriadna snehová nádielka. Niekde napadne až 20 centimetrov snehu

Najvýraznejšie sneženie postihne sever Slovenska.

Aj keď Slováci v posledných dňoch pociťujú výraznejšie ochladenie, v najbližších hodinách ešte prituhne. Na území severného Slovenska začne výraznejšie snežiť a napadnúť by malo až 20 centimetrov snehu, informuje portál imeteo.

Ešte v piatok ráno treba počítať s daždivým počasím, ktoré najviac pocítia obyvatelia severného Slovenska. V piatok popoludní sa začne výraznejšie ochladzovať. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 5 do 10 stupňov Celzia. Na severe Slovenska dosiahne najvyššia denná teplota 1 až 5 stupňov Celzia.

Víkend so sebou prinesie výrazne sneženie na severe Slovenska. Zmenu počasia najviac pocítia obyvatelia Žilinského a Prešovského kraja. Môže tam napadnúť až 10 cm snehu a na horách až 20 cm. Mierne sneženie by malo zasiahnuť aj západne Slovensko. Najvyššia denná teplota sa v sobotu bude pohybovať od -3 do 5 stupňov Celzia.